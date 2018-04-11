У Путина отреагировали на заявление Трампа о скором ракетном ударе по Сирии



Умные ракеты, которые президент США Дональд Трамп пригрозил выпустить в сторону Сирии, могут уничтожить все доказательства применения химоружия в стране. а Об этом сообщает агентство УНИАН, ссылаясь на заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?»,- заявила Захарова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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