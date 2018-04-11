|"Газпром" не против сохранить транзит газа через территорию Украины, - Миллер
|11.04.2018 14:57
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Отмечается, что украинская сторона обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзитРоссийский "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину.
Фото: ТАСС
Об этом 10 апреля заявил председатель правления компании Алексей Миллер, сообщает пресс-служба "Газпрома" на своей странице в Twitter.
"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах. Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться в объеме 10-15 млрд куб. М в год, но украинская сторона обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит ", - заявил Миллер.
Аниш, Президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2" , заявив, что проект является экономически неоправданным.
Порошенко назвал РФ "крайне ненадежным партнером", а также высказал мнение, что реализация проекта приведет к экономической и энергетической блокады Украины, что нанесет ей "огромный ущерб". Более того, по мнению украинского президента, у газопровода нет »экономически оправданной основы". А вот транзит газа через Украину, по информации Порошенко, будет стоить гораздо дешевле и может быть легко и выгодно модернизированный ".
Немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины по строительству газопровода "Северный поток-2" и считает важным сохранение транзита через территорию Украины.