Отмечается, что украинская сторона обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит

Об этом 10 апреля заявил председатель правления компании Алексей Миллер, сообщает пресс-служба "Газпрома" на своей странице в Twitter.

"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах. Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться в объеме 10-15 млрд куб. М в год, но украинская сторона обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит ", - заявил Миллер.

Аниш, Президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2" , заявив, что проект является экономически неоправданным.

Порошенко назвал РФ "крайне ненадежным партнером", а также высказал мнение, что реализация проекта приведет к экономической и энергетической блокады Украины, что нанесет ей "огромный ущерб". Более того, по мнению украинского президента, у газопровода нет »экономически оправданной основы". А вот транзит газа через Украину, по информации Порошенко, будет стоить гораздо дешевле и может быть легко и выгодно модернизированный ".