Алюминий демонстрирует рекордный рост за 30 лет из-за санкций против "РусАла"

Цены на алюминий подскочили на 13% с четверга, демонстрируя рекордный для четырехдневного периода рост с 1988 года на опасениях резкого сокращения предложения этого металла на мировом рынке после введения санкций против "РусАла".

В ходе торгов в среду цены на Лондонской бирже металлов (LSE) поднялись на 3%, до $2266,5 за тонну. Предыдущий пятилетний максимум был зафиксирован в декабре на уровне $2290 за тонну.

LSE и нью-йоркская биржа Comex сообщили о запрете на новые поставки алюминия от "РусАла", подпавшего под американские санкции.

"Цены на алюминий явно могут вырасти еще и превзойти недавние максимумы, - сказала аналитик Argonaut Securities Хелен Лау. - Представьте, как снизится предложение, если мы уберем одну десятую всех поставок, пусть даже и на короткое время". При этом эксперты Sanford С. Bernstein отмечают, что российский алюминий тем или иным образом рано или поздно все равно окажется на рынке.

Акции "РусАла" продолжают дешеветь в Гонконге, однако цена бумаг конкурентов, особенно из США, активно растет. Капитализация американской Alcoa с четверга подскочила на 14%.