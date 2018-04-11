|В Instagram появилась новая функция
|11.04.2018 15:00
|
Р’ СЃРѕС†РёР°Р»СЊРЅРѕР№ СЃРµС‚Рё Instagram РїРѕСЏРІРёР»СЃСЏ РЅРѕРІС‹Р№ СЂРµР¶РёРј, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ СЂР°Р±РѕС‚Р°РµС‚ РґР»СЏ С„РѕС‚Рѕ Рё РІРёРґРµРѕ РєРѕРЅС‚РµРЅС‚Р°. РћР± СЌС‚РѕРј СЃРѕРѕР±С‰Р°РµС‚ СЃРѕ СЃСЃС‹Р»РєРѕР№ РЅР° СЃРѕС†СЃРµС‚СЊ.
РќРѕРІР°СЏ С„СѓРЅРєС†РёСЏ РґРѕР±Р°РІР»РµРЅР° РІ СЂР°Р·РґРµР» "Р?СЃС‚РѕСЂРёРё", Р° СЃР°Рј СЂРµР¶РёРј РЅР°Р·С‹РІР°РµС‚СЃСЏ Focus. Р§С‚РѕР±С‹ Р·Р°РїСѓСЃС‚РёС‚СЊ РµРіРѕ, РЅСѓР¶РЅРѕ РґРІР°Р¶РґС‹ РїСЂРѕРІРµСЃС‚Рё РїР°Р»СЊС†РµРј РїРѕ СЌРєСЂР°РЅСѓ СЃРїСЂР°РІР° РЅР°Р»РµРІРѕ. РџРѕСЃР»Рµ СЌС‚РѕРіРѕ РєР°РјРµСЂР° РЅР°РІРµРґС‘С‚ С„РѕРєСѓСЃ РЅР° Р»РёС†Рѕ Рё СЂР°Р·РјРѕРµС‚ Р·Р°РґРЅРёР№ РїР»Р°РЅ.
Р Р°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРєРё РѕС‚РјРµС‡Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РЅР° РґР°РЅРЅС‹Р№ РјРѕРјРµРЅС‚ С„СѓРЅРєС†РёСЏ РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°РµС‚СЃСЏ РЅРµ РІСЃРµРјРё СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІР°РјРё.
РљР°Рє СЃРѕРѕР±С‰Р°Р» РІ РЇРїРѕРЅРёРё СЃРѕР±Р°РєР° СЃ СѓС€Р°РјРё РёР·РІРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРѕРіРѕ РјСѓР»СЊС‚РёРїР»РёРєР°С†РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ РїРµСЂСЃРѕРЅР°Р¶Р° РњРёРєРєРё РњР°СѓСЃР° СЃС‚Р°Р»Р° РЅРѕРІРѕР№ Р·РІРµР·РґРѕР№ Instagram.