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Стало известно о прорыве в переговорах по ЗСТ с Турцией
11.04.2018 15:01
Стало известно о прорыве в переговорах по ЗСТ с Турцией

Украина и Турция достигли существенного прогресса в переговорах о зоне свободной торговли между странами.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталия Микольская, информирует svodka.net.

Она уточнила, что стороны договорились внести сельскохозяйственную продукцию в соглашение наряду с промышленной.

«Мы договорились с Турцией о покрытии Соглашением промышленных и сельскохозяйственных товаров», — сказала Микольская.

Она отказалась уточнить остальные детали в связи с тем, что переговоры о данной теме все еще продолжаются.

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Следующий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в мае.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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