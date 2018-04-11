Стало известно о прорыве в переговорах по ЗСТ с Турцией Украина и Турция достигли существенного прогресса в переговорах о зоне свободной торговли между странами. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталия Микольская, информирует svodka.net. Она уточнила, что стороны договорились внести сельскохозяйственную продукцию в соглашение наряду с промышленной. «Мы договорились с Турцией о покрытии Соглашением промышленных и сельскохозяйственных товаров», — сказала Микольская. Она отказалась уточнить остальные детали в связи с тем, что переговоры о данной теме все еще продолжаются. Читайте: Движение вперед: Украина нашла сильного партнера на мировом рынке Следующий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в мае.

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