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Нардеп Рабинович: Устроили салют освобождения от Гонтаревой – устроим такой же салют и по Супрун!
11.04.2018 15:02
Партия "За життя" начала под Министерством здравоохранения митинг за отставку исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун. Лидер политсилы Вадим Рабинович обещает, что акция будет бессрочной и закончится только после ухода главы Минздрава. Вадим Рабинович: Из Украины <img src=Фото: Вадим Рабинович / Facebook
3 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. Перед заседанием правительства 4 апреля Супрун заявила журналистам, что решение комитета – это подтверждение правильности проводимой в стране реформы здравоохранения, сообщает "Интерфакс-Украина". "Это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильном направлении", – заявила и.о. министра. Она также выразила мнение, что решение комитета не будет иметь последствий.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал Супрун и заявил, что министерство должно двигаться дальше в реализации реформы здравоохранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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