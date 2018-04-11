|Нардеп Рабинович: Устроили салют освобождения от Гонтаревой – устроим такой же салют и по Супрун!
|11.04.2018 15:02
|
3 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. Перед заседанием правительства 4 апреля Супрун заявила журналистам, что решение комитета – это подтверждение правильности проводимой в стране реформы здравоохранения, сообщает "Интерфакс-Украина". "Это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильном направлении", – заявила и.о. министра. Она также выразила мнение, что решение комитета не будет иметь последствий.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал Супрун и заявил, что министерство должно двигаться дальше в реализации реформы здравоохранения.
Поделитесь статьей с друзьями