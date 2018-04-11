Партия "За життя" начала под Министерством здравоохранения митинг за отставку исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун. Лидер политсилы Вадим Рабинович обещает, что акция будет бессрочной и закончится только после ухода главы Минздрава. Фото: Вадим Рабинович / Facebook 3 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. Перед заседанием правительства 4 апреля Супрун заявила журналистам, что решение комитета – это подтверждение правильности проводимой в стране реформы здравоохранения, сообщает "Интерфакс-Украина". "Это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильном направлении", – заявила и.о. министра. Она также выразила мнение, что решение комитета не будет иметь последствий.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал Супрун и заявил, что министерство должно двигаться дальше в реализации реформы здравоохранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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