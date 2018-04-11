|Интерпол объявил в международный розыск руководителей "Трейд Коммодити"
|11.04.2018 15:05
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Вадим Майко и Владимир Гарькавый разыскиваются по подозрению в присвоении и растрате имуществаИнтерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майка по делу о хищении средств при поставках топлива для нужд Минобороны.
Фото: gazeta.dt.ua
Кроме Майка объявлен в розыск и Владимира Гарькавого, который представлял компанию на заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен. Указывается, что Гарькавый также вел переговоры с чиновниками от имени компании, хотя по состоянию на октябрь прошлого года он не значился в штате сотрудников.
"По запросам НАБУ в ноябре 2017 года на учет Генерального секретариата Интерпола были внесены ходатайство о розыске с целью установления местонахождения этих двух граждан", - сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, информирует " Зеркало недели" .
Представитель Нацполиции также добавил, что Майко и Гарькавый разыскиваются по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества).
Напомним, что 9 ноября Апелляционный суд отпустил из-под домашнего ареста заместителя главы Министерства обороны Игоря Павловского , подозреваемого в растрате миллионов из госбюджета.
2 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресеченияв виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.
Его защита подала апелляционную жалобу на это решение.
11 октября детективы НАБУ и САП задержали Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевич по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.
В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити".
Позже, подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.
16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.
Соломенский районный суд Киева во вторник, 17 октября, отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.