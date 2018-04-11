Вадим Майко и Владимир Гарькавый разыскиваются по подозрению в присвоении и растрате имущества

Кроме Майка объявлен в розыск и Владимира Гарькавого, который представлял компанию на заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен. Указывается, что Гарькавый также вел переговоры с чиновниками от имени компании, хотя по состоянию на октябрь прошлого года он не значился в штате сотрудников.

"По запросам НАБУ в ноябре 2017 года на учет Генерального секретариата Интерпола были внесены ходатайство о розыске с целью установления местонахождения этих двух граждан", - сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, информирует " Зеркало недели" .

Представитель Нацполиции также добавил, что Майко и Гарькавый разыскиваются по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества).

Напомним, что 9 ноября Апелляционный суд отпустил из-под домашнего ареста заместителя главы Министерства обороны Игоря Павловского , подозреваемого в растрате миллионов из госбюджета.

2 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Его защита подала апелляционную жалобу на это решение.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевич по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити".

Позже, подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.