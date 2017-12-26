|Над землянами установят тотальный контроль из космоса
|26.12.2017 17:48
|
Финская компания ICEYE, и американская Capella Space разработали новые модели спутников, способных делать сверхточные фотографии. Сами спутники будут кубической формы с гранью около полуметра. Новая технология позволит им делать качественные снимки независимо от облачности и освещенности участка планеты. 18 таких спутников могут полностью контролировать происходящее на поверхности Земли, а их небольшая цена значительно расширит круг людей, которым доступна собственная спутниковая съемка.
Однако, как сообщает сайт , слежка за отдельным человеком остается все еще не осуществимой задачей, даже при наличии такого оборудования, передает со ссылкой на .
Согласно текущим расчетам ICEYE,
18 спутников обеспечат обновление изображения раз в два часа.
Capella планирует запустить как минимум 36 устройств, которые
позволят раз в час наблюдать за любой точкой планеты. Представитель
Capella полагает, что поток спутниковых снимков станет решающим
фактором для многих отраслей экономики. Уже сегодня данные со
спутников используются в бизнес-аналитике при оценке работы портов,
наполненности нефтяных резервуаров и количестве автомобилей на
стоянках торговых центров. Однако пока эти данные отрывочны, ведь
их сбор осуществляется не чаще раза в сутки и зависит от облачности
и освещенности.