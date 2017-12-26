Финская компания ICEYE, и американская Capella Space разработали новые модели спутников, способных делать сверхточные фотографии. Сами спутники будут кубической формы с гранью около полуметра. Новая технология позволит им делать качественные снимки независимо от облачности и освещенности участка планеты. 18 таких спутников могут полностью контролировать происходящее на поверхности Земли, а их небольшая цена значительно расширит круг людей, которым доступна собственная спутниковая съемка.

Однако, как сообщает сайт , слежка за отдельным человеком остается все еще не осуществимой задачей, даже при наличии такого оборудования, передает со ссылкой на .

Согласно текущим расчетам ICEYE, 18 спутников обеспечат обновление изображения раз в два часа. Capella планирует запустить как минимум 36 устройств, которые позволят раз в час наблюдать за любой точкой планеты. Представитель Capella полагает, что поток спутниковых снимков станет решающим фактором для многих отраслей экономики. Уже сегодня данные со спутников используются в бизнес-аналитике при оценке работы портов, наполненности нефтяных резервуаров и количестве автомобилей на стоянках торговых центров. Однако пока эти данные отрывочны, ведь их сбор осуществляется не чаще раза в сутки и зависит от облачности и освещенности.

Военные особенно заинтересованы в новой технологии. финансово поддерживает обе компании, но ни в Capella, ни в ICEYE не стали комментировать возможные правительственные контракты. Однако нет никаких сомнений, что государства по всему миру заинтересуются новой технологией. Постоянный мониторинг поверхности планеты позволит увидеть наращивание войск противника, миграцию беженцев и последствия наводнений. В сочетании с компьютерным анализом спутниковых снимков можно будет делать точные прогнозы, предугадывая неизбежные события. Круглосуточный мониторинг всей поверхности Земли станет реальным уже в ближайшие пять-десять лет.

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