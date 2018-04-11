Russia-Insider: Автор Damian Martinovich

Это должно быть или не быть, более важным для Путина и России, чем для Сирии и Асада.

«Ситуация сейчас вполне сопоставима с кубинским ракетным кризисом. Ядерная война может вспыхнуть в мгновение ока. И маловероятно, что человечество сможет после этого выжить».

Новые антироссийские санкции, российские финансовые рынки в кризисе, падающий рубль, западные угрозы бомбить сирийские силы и ее сторонников в Сирии, фальшфлаг Скриппаля – что происходит?

Добро пожаловать на четвертый президентский срок, господин Путин! Все эти действия являются частью тщательно спланированной кампании, которая служит приветственным пакетом, скорее только, последним президентским мандатом Российского Президента.

Запад направляет четкий сигнал президенту России. У вас будет шесть лет постоянных кризисов и ада. Мы сделаем так, чтобы у вас не было ни одного мирного дня. И к сожалению, у вас не будет времени сосредоточиться на внутренних проблемах России, как было обещано во время вашей президентской кампании.

Это будут трудные времена для российской экономики. Однако россияне должны понимать, что заработная плата в 20 тысяч рублей (300 долларов) лучше, чем 20 миллионов погибших людей, как во время Второй мировой войне. Это небольшая цена за то, чтобы осталось последнее суверенное государство в мире. В долгосрочной перспективе лучше сократить зависимость России от западных технологий, импорта и рынков.

Россия должна предпринять несколько решительных шагов, которые нанесут значительный убыток Вашингтону и его западным вассалам:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ: Запретить все крупные американские компании в России, которые можно легко заменить русскими эквивалентами.

Все McDonalds, Burger Kings, Pizza Huts и Starbucks должны быть запрещены. Эти меры не будут наносить убыток российской экономике, поскольку Россия уже имеет собственный фастфуд.

Запретить все Американские компании программного обеспечения в России. Есть куча российских программных компаний, которые могут заменить американские продукты.

Блокируйте Google, Facebook, Instagram и Twitter. Россия уже имеет сильные эквиваленты, которые подавляют западную конкуренцию и доминируют на российском рынке – «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и т. д. В принципе, Россия должна создать независимое информационное пространство так же, как это сделал Китай.

Россия также должна прекратить покупать самолеты Boeing или любую другую американскую технологию производства и прекратить продажу российских ракетных двигателей для NASA.

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ: начать сброс доллара и все что связано с международной торговлей на доллары. Привлечь международных торговых партнеров, чтобы облегчить торговлю в любой валюте, кроме доллара США.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ МЕРЫ:

Но самое главное, Россия должна начать вести прокси-войну против США, так же, как США ведут войну против России в Украине, поддерживая антироссийский режим в Киеве и вооружая фашистские отряды, убивающие этническое русское население на Донбасе. Россия должна серьезно рассмотреть вопрос о вооружении талибов в Афганистане, «Хезболлу» в Ливане, помочь Ирану модернизировать свои вооруженные силы, продать им S-400 и помогать совместным военным технологическим проектам. В принципе, Россия должна поддерживать все страны и организации, которые считают американцев своими врагами. Это действительно сильно навредит Вашингтону. Это единственная адекватная и правильная реакция на внешнюю политику Вашингтона. Враг моего врага – мой друг – Россия должна опираться на основы реалистической внешней политики. Неоконы США понимают только язык силы, это не время для хороших аргументов, диалога или дискуссий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров только что заявил, что переговоры по ситуации на Корейском полуострове должны привести к ядерному разоружению в регионе. Почему Россия так стремится уничтожить Корейский полуостров? Это не жизненно важно для России. Может быть, Россия должна сделать Северную Корею союзником и начать вооружать Северную Корею еще больше. Зачем помогать Америке с нейтрализацией корейской угрозы? Возможно, русские должны помочь Северной Корее создать еще более смертоносную ракету. Таким образом, неоконы подумают дважды, прежде чем наброситься на Россию.

ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ С ИЗРАИЛЕМ: Россия должна пересмотреть свои нынешние отношения с Израилем, потому что это неверно по многим причинам, хотя бы потому, что он посылает смешанные сообщения российским союзникам на Ближнем Востоке.

Первые шаги уже сделаны; Посол Израиля был вызван в Министерство иностранных дел России. Но они должны делать гораздо больше, чем это. Все нынешние кризисы являются следствием стремления Израиля поддерживать управляемый хаос в Сирии на десятилетия вперед, а Россия молчит, когда речь идет о постоянных воздушных атаках Тель-Авива против Сирии.

Почему Россия молчит, когда Израиль бомбит Сирию, но угрожает США, когда американцы говорят, что хотят сделать то же самое? Где логика? Почему Израиль может это делать, а США, как первая сверхдержава в мире, не могут? Если Россия не готова к ответным действиям против Израиля, почему они утверждают, что готовы к ответным мерам против США? Это не имеет никакого смысла. Поэтому русские не должны давать Израилю свободный пропуск и должны налагать на него подобный набор экономических и политических санкций, как и в случае с США.

В любом случае, Россия должна ясно дать понять Израилю, что в случае российско-американской глобальной войны, Израиль будет одним из первых, кто будет уничтожен с помощью российского ядерного оружия. Это заставит их подумать дважды, прежде чем подстрекать к глобальному конфликту против России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, вместо того, чтобы ныть и плакать о незаконных действиях Запада, которые не соответствуют международному праву, России и Путину следует предпринять серьезные и конкретные шаги, чтобы остановить их.

Президент Путин в настоящее время слишком мягко относится к слишком большому количеству вопросов. Он все еще говорит о «западных партнерах». Даже прежний глава израильского МОССАДа , что он должен быть более жестким к хулиганам неоконам.

Таким образом, в этот критический момент для человечества, имея в виду, что все западные СМИ полностью игнорируют опасность WW3, Путин должен выйти в прямом эфире, сделать громкое заявление и объяснить российским гражданам и, самое главное, всему миру, что вся планета находится на грани третьей мировой войны.

И, наконец, России нужно понять, что это не имеет ничего общего с Асадом, Сирией или даже Ближним Востоком. Это имеет отношение только к России. Израиль и США решили, что самое время нанести унизительное поражение России в Сирии и вывести ее из этого сложного уравнения.

Если Россия ничего не сделает, а продолжит просто протестовать против нелегальных американских, британских, французских и израильских ударов по сирийскому народу, это будет окончательное поражение и унижение для России и Путина. Никто больше не захочет быть русским союзником. Это будет гигантское геополитическое поражение, и в этом случае лучше, если бы русские покинули Сирию, а не унизили себя.

Отказ просто избегать неизбежного – в конечном итоге мир во всем мире будет зависеть от стран, бросающих вызов глобальной гегемонии США.

Президент Путин, это ваш звонок. Либо вы войдете в историю, как величайший российский государственный деятель, который когда-либо жил под солнцем, либо, как правитель, при котором ваша страна погрузится в окончательный беспорядок, распадение и «трудные времена».

Удачи вам, Владимир Владимирович! Судьба России и человечества находится в ваших руках.

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