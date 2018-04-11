Семикратный чемпион России шокировал россиян: «Самое крутое место – это Украина» По теме: Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей , не стесняясь, перед многосменными телекамерами российских телеканалов высказал свой восторг от Украины. На вопрос журналиста о том, какое, по мнению Алексея Соболева, самое удивительное место есть в мире и в какой стране оно находится, спортсмен без раздумий отметил, что страна эта Украина, передает со ссылкой на .



По словам спортсмена, первые мысли после такого вопроса об Украине и горнолыжном курорте Буковель. Это что-то невообразимое, сказочное. Алексей отметил, что, когда был в Украине, то зарядился только позитивными эмоциями. Также добавил, что украинцы сами по себе очень позитивные, классные люди, приятно было с ними общаться и провести время вместе. По словам спортсмена, если сравнивать Украину с какой-то другой страной, то бывал еще в Новой Зеландии, но она не так понравилась.



Отметим, что российские сноубордисты – это словно отдельная каста спортсменов, которые не поддаются российской пропаганде. Всем хорошо запомнился случай с зимней Олимпиады, как украинский чемпион в лыжной акробатике Александр Абраменко во время импровизированной цветочной церемонии обнялся с российским атлетом Ильей Буровым, накрыв его сине-желтым флагом.











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