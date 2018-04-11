Семикратный чемпион России шокировал россиян: «Самое крутое место –
это Украина» По теме:
Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей , не
стесняясь, перед многосменными телекамерами российских телеканалов
высказал свой восторг от Украины.
На вопрос журналиста о том, какое, по мнению Алексея Соболева,
самое удивительное место есть в мире и в какой стране оно
находится, спортсмен без раздумий отметил, что страна эта Украина,
передает
со ссылкой на .
По словам спортсмена, первые мысли после такого вопроса об Украине
и горнолыжном курорте Буковель. Это что-то невообразимое,
сказочное. Алексей отметил, что, когда был в Украине, то зарядился
только позитивными эмоциями. Также добавил, что украинцы сами по
себе очень позитивные, классные люди, приятно было с ними общаться
и провести время вместе. По словам спортсмена, если сравнивать
Украину с какой-то другой страной, то бывал еще в Новой Зеландии,
но она не так понравилась.
Отметим, что российские сноубордисты – это словно отдельная каста
спортсменов, которые не поддаются российской пропаганде. Всем
хорошо запомнился случай с зимней Олимпиады, как украинский чемпион
в лыжной акробатике Александр Абраменко во время импровизированной
цветочной церемонии обнялся с российским атлетом Ильей Буровым,
накрыв его сине-желтым флагом.
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