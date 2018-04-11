|Сирийская армия готовится к авиаудару США - СМИ
|11.04.2018 15:08
|
Р’РѕР№СЃРєР° СЂРµР¶РёРјР° СЃРёСЂРёР№СЃРєРѕРіРѕ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р‘Р°С€Р°СЂР° РђСЃР°РґР° РїРµСЂРµР±СЂРѕСЃРёР»Рё С‡Р°СЃС‚СЊ Р±РѕРµРІРѕР№ Р°РІРёР°С†РёРё РЅР° Р±Р°Р·Сѓ "РҐРјРµР№РјРёРј", РєРѕС‚РѕСЂСѓСЋ РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓРµС‚ Р РѕСЃСЃРёСЏ, РїСЂРµРґРѕС‚РІСЂР°С‰Р°СЏ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕРµ Р°РІРёР°СѓРґР°СЂР° РєРѕР°Р»РёС†РёРё РІРѕ РіР»Р°РІРµ СЃ РЎРЁРђ. РћР± СЌС‚РѕРј СЃРѕРѕР±С‰Р°РµС‚ СЃРѕ СЃСЃС‹Р»РєРѕР№ РЅР° Le Figaro.
Р?СЃС‚РѕС‡РЅРёРєРё РёР·РґР°РЅРёСЏ СЃРѕРѕР±С‰Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ СЃРёСЂРёР№СЃРєРёРµ РІРѕРµРЅРЅС‹Рµ РµС‰Рµ РІС‡РµСЂР° РЅР°С‡Р°Р»Рё РїРѕРєРёРґР°С‚СЊ СЃР°РјС‹Рµ Р±РѕР»СЊС€РёРµ Р°РІРёР°Р±Р°Р·С‹, РІ С‡Р°СЃС‚РЅРѕСЃС‚Рё РІРѕРµРЅРЅС‹Р№ Р°СЌСЂРѕРґСЂРѕРј РІ РіРѕСЂРѕРґРµ Р”СѓРјРµР№СЂ, РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЃСЏ РІ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»Рµ.
РўР°РєР¶Рµ Р±С‹Р» СЌРІР°РєСѓРёСЂРѕРІР°РЅ Р»РёС‡РЅС‹Р№ СЃРѕСЃС‚Р°РІ РёР· РѕСЃРЅРѕРІРЅС‹С… РєРѕРјР°РЅРґРЅС‹С… РїСѓРЅРєС‚РѕРІ Р°СЂРјРёРё. РўР°Рј Р±Р°Р·РёСЂРѕРІР°Р»РёСЃСЊ СЃР°РјРѕР»РµС‚С‹, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РЅР°РЅРѕСЃРёР»Рё РїРѕСЃР»РµРґРЅРёРµ СѓРґР°СЂС‹ РїРѕ Р’РѕСЃС‚РѕС‡РЅРѕР№ Р“СѓС‚Рµ. РЎРёСЂРёР№СЃРєР°СЏ СЃС‚РѕСЂРѕРЅР° РїС‹С‚Р°РµС‚СЃСЏ РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРёС‚СЊ СЃРІРѕРµ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ РІРѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРёРµ, РѕС‚РјРµС‡Р°РµС‚ СЃРѕР±РµСЃРµРґРЅРёРє.
РљР°Рє СЃРѕРѕР±С‰Р°Р» РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєР°СЏ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёСЏ РїРѕ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё РІРѕР·РґСѓС€РЅРѕР№ РЅР°РІРёРіР°С†РёРё "Р•РІСЂРѕРєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ" РїСЂРµРґРѕСЃС‚РµСЂРµРіР»Р° Р°РІРёР°РєРѕРјРїР°РЅРёРё РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ СЂРёСЃРєРѕРј РІРѕР·РјРѕР¶РЅС‹С… Р°РІРёР°С†РёРѕРЅРЅС‹С… Рё СЂР°РєРµС‚РЅС‹С… СѓРґР°СЂРѕРІ РїРѕ РЎРёСЂРёРё РІ С‚РµС‡РµРЅРёРµ 72 С‡Р°СЃРѕРІ.