Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение президента США Дональда Трампа остановить гонку вооружений "отличной идеей". Захарова прокомментировала твит Трампа об отношениях США и России Фото: ЕРА "Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского", – написала она. https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216478265458852 Сегодня Трамп отреагировал в Twitter на угрозу России сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. "Готовься, Россия, потому что они прилетят – хорошие, новые и "умные"! Вы не должны поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и наслаждается этим", – заявил он.После этого он написал, что сейчас отношения Штатов с Россией хуже, чем во времена холодной войны, хотя для этого нет оснований, и предложил остановить гонку вооружений.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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