Аласания заявляет, что "переговоры длинные и сложные"

"Мы ведем переговоры с сублицензированию прав на ЧМ-2018 с несколькими украинскими телеканалами, речь идет о перепродаже прав на показ чемпионата по телевидению и в интернете. Когда мы год назад объявили о нежелании показывать ЧМ, то еще тогда получили несколько предложений. Переговоры длинные и сложные, так как речь идет о миллионах евро " , - сказал Аласания, сообщает Sport Arena.

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Ранее Аласания заявил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу , который состоится в России в 2018 году.

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