|Украинские телеканалы ведут переговоры о покупке прав на показ ЧМ-2018
|11.04.2018 15:13
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Аласания заявляет, что "переговоры длинные и сложные"Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что продолжает переговоры с потенциальными покупателями прав на показ чемпионата мира.
Зураб Аласания. Фото: aif.ua
"Мы ведем переговоры с сублицензированию прав на ЧМ-2018 с несколькими украинскими телеканалами, речь идет о перепродаже прав на показ чемпионата по телевидению и в интернете. Когда мы год назад объявили о нежелании показывать ЧМ, то еще тогда получили несколько предложений. Переговоры длинные и сложные, так как речь идет о миллионах евро " , - сказал Аласания, сообщает Sport Arena.
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Ранее Аласания заявил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу , который состоится в России в 2018 году.
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Добавим, что НСТУ решила не транслировать 1-го декабря 2017 жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.