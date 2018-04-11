Украина совсем пошла вразнос от безнаказанности. Режим этой страны проивел арест еще одного российского судна.

Арестовано российское судно кампании Trans Services Maritime. Ему вменяется дело о незаконной добыче песка, сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры «автономной республики Крым» в структуре украинской генпрокуратуры Татьяна Тихончик.

«Постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратура АР Крым, и на судно, которое сейчас пребывает в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю, наложен арест», – заявила Тихончик

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что надзорым ведомством проводится процессуальное руководство по факту «незаконной» добычи песка в окрестностях Каркинитского залива Черного моря – в заповеднике «Лебединые острова».

По словам Луценко, добычу ведет судно-земснаряд из Туапсе, принадлежащее кампании Trans Services Maritime. По словам украинского генпрокурора, песок используется «для незаконного строительства» в районе Керчи.

«Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структуры в составе Генпрокуратуры Украины) об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора», - заявил киевский генпрокурор.

Ранее Украина пиратски захватила российское рыболовецкое судно "Норд". Сегодня стало известно, что капитан крымского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, арестованный по обвинению в «нарушении порядка въезда» в Крым вышел из СИЗО в Херсоне. Накануне члены экипажа «Норда» пытались попасть на территорию Крыма через пропускной пункт «Чонгар» в Херсонской области, но им помешали украинские пограничники.

Между тем, российский знаток ранее призвал Москву выступить с ультиматумом в отношении Киева, в котором предупредить, что следующая после захвата "Норда" попытка арестовать российское судно будет расцениваться как "казус белли".

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