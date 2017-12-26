Инициативная группа в ходе заседания официально заявила о выдвижении российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в 2018 году, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование…. Решение принято единогласно", — озвучила результаты руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу.

"Все вместе мы сделали большое дело — мы поддержали Владимира Владимировича, поддержали нашего президента", — отметила Шмелева.

Напомним, Путин в середине декабря заявил, что пойдет на выборы, но как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

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