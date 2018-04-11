В моем детстве, мама, работая на металлургическом заводе, выписывала Большую медицинскую энциклопедию для родственницы врача. Все эти 30 толстых и хорошо иллюстрированных томов прошли через мои руки, а значит я не могу считать себя полным профаном в медицине. Но пойму и тех, кто скажет что 30 томов недостаточно, чтобы писать посты о медицине. Поэтому напишу этот пост не как врач, а как пациент, ведь медицинская реформа делается не только ради врачей, но и ради нас, пациентов.

1. Наша медицина такова, что все у кого есть деньги лечатся не здесь. Хоть в Турции, но не в Украине. Это явный знак того, что нынешнюю систему надо менять. И менять как раз для тех, у кого нет денег лечиться в Израиле или Швейцарии.

2. Человечество давным давно записало рабство в анахронизмы. Почему мы до сих пор живем в системе, где пациент не может себе выбрать врача, а «прикреплен» к кому-то, кого он в глаза не видел — пережиток вдвойне. Чувствуешь себя крепостным. Реформа дает нам возможность выбирать врача. И это ее главный плюс.

3. Врач, которого выбрали больше пациентов должен получать больше, чем тот, кого пациенты обошли стороной? Безусловно. И реформа решает эту задачу. То есть на рынке «участковых врачей» появляется конкуренция, а конкуренция — залог роста качества. А качество, это как раз то, чего нам так сильно не хватает.

4. Система которую мы строим не уникальна по своему принципу. Семейные врачи — это не изобретение Супрун. Это норма в куче стран мира. Можно конечно их считать дураками, а себя умными, но тогда почему именно в эти страны ездят лечиться те у кого есть деньги?

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5. Будут ли ошибки и проблемы? Будут. Как и при любой смене старого на новое. Являются ли переходные проблемы поводом для отказа от изменений? Нет, иначе до с сих пор человечество жило так, как и тысячи лет назад. Изменения никогда не бывают без усилий, но, тем не менее, мы меняемся постоянно. Это естественный процесс, в отличии от стагнации.

6. Чего я жду по итогу. Это конкуренцию. Смотрите, рынок стоматологии не зарегулирован — результат, стоматологов полно. И никто не обсуждает на государственном уровне проблемы плохой организации стоматологии. Чем больше перекочевавшая к нам со времен СССР государственная зарегулированность (это когда медицинскую энциклопедию могут выписать металлурги, но не могут выписать врачи), тем хуже обстоят дела в той отрасли где все контролирует государство. И наоборот. Поэтому, если реформы удастся провести, то первичная медицина станет чем-то сродни нынешней стоматологии. Конкуренция, сервис, качество, разные цены, изобилие вариантов…. все как в полноценном бизнесе услуг. Главное, продолжать отпускать гайки и увеличивать степень свободы.

7. Касательно страховой медицины… Ее невозможно запустить прямо сегодня. Причина в том, что при системе Семашко нет учета реальной стоимости услуги. То есть ни одна страховая компания не знает во что ей обойдется лечение пациента с аппендицитом, холециститом, пиелонефритом и т.п. Чтобы наработать прайс, сначала надо пройти путь от осмечивания койко-места до осмечивания лечения по конкретному диагнозу. Как только такая статистика наберется, появятся и страховщики, готовые не просто взять с вас деньги, а и реально выполнить обещанные услуги.

Мой оптимизм вызван тем, что начатая реформа полностью по вектору совпадает с моими ожиданиями. Мой пессимизм — от ощущения того, что старая система будет ставить палки в колеса так старательно и так массово, что фактическая реализация реформы окажется настолько кривой, что мы попросту просрем этот шанс на улучшение медицины в стране.

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