Если вы никогда не представляли себе, как гибнет наш мир в пожаре ядерного апокалипсиса, то сейчас самое подходящее время для того, чтобы почувствовать себя Сарой Коннор и составить список наиболее важных дел.

По крайней мере, никто не даст 100-процентной гарантии, что о событиях сегодняшнего, завтрашнего и послезавтрашнего дня дети наиболее везучих из нас не прочтут в учебниках из бересты.

Начало войны для начинающих

Последний раз нечто подобное было осенью 1962 года и вошло в историю под терминами «Карибский кризис» у нас и «кубинский ракетный кризис» в Америке. Конфликт между администрацией Джона Кеннеди и политбюро Никиты Хрущева грозил перерасти в третью мировую войну.

Вспоминает Чарли из США:

"Я БЫЛ В КОЛЛЕДЖЕ МЕЖДУ НЬЮ-ЙОРКОМ И ФИЛАДЕЛЬФИЕЙ, В ДВАДЦАТИ МИЛЯХ ОТ ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ БАЗЫ. У МЕНЯ БЫЛА БУТЫЛКА БРЕНДИ И ОДИН ПАТРОН В СТВОЛЕ, ЧТОБЫ ТОЧНО УМЕРЕТЬ НЕ ОТ РАДИАЦИОННОГО ЗАРАЖЕНИЯ".

С тех пор прошло больше 55 лет, мир сильно изменился: с одной стороны, группа U2 выпустила 12 альбомов, с другой — серьезно шагнуло вперед военное дело.

И если теоретиков этого дела в глобальном масштабе заставить отвечать на дурацкий вопрос о том, каков наиболее возможный сценарий ядерного апокалипсиса, они вам скажут примерно это:

Сперва — прямое военное столкновение армий России и США на территории третьей страны, скорее только, на Ближнем Востоке.

Потом — рост числа участников конфликта и расширение его географии.

Ресурсов расходуется все больше, соблюдаемых правил становится все меньше, воскресают старые обиды, материализуются новые интересы.

Планета постепенно становится похожа на дом, подожженный с нескольких сторон: вспыхнуть может на Корейском полуострове, в сфере интересов КНР в регионе Южно-Китайского моря, на оспариваемых индуистами и мусульманами друг у друга землях, в Европе — на Украине и Балканах.

Северная Корея, Китай, Индия, Пакистан располагают ядерным оружием. В Европе оно есть у Франции и Великобритании. Также в ядерную группу негласно входит Израиль, который будет вовлечен в конфликт еще на ближневосточном этапе. Все это, однако, лишние детали.

Те самые аналитики склонны считать, что традиционная война непременно перерастет в атомную между игроками самой первой ее партии, то есть Россией и США. Нас с американцами вполне довольно, чтобы больше никто не платил по потребительским кредитам. Это наш Рагнарек.

Для войны нужен casus belli (формальный повод).

В случае с Карибским кризисом в этом качестве выступило размещение американцами боеголовок в Турции, а советскими людьми — на Кубе.

В нынешнем случае casus belli — это применение химического оружия в городе Дума — части Восточной Гуты, пригородной зоны Дамаска.

Но значимость формального повода часто переоценивают, одного только casus belli для войны мало — нужна целая цепочка обстоятельств, по инерции закручивающаяся в спираль. Если инерция уже накоплена, casus belli сооружают на ровном месте.

Как следует из рассекреченных в прошлом году документов, в администрации Кеннеди обсуждалась идея, по которой американцы достают где-то советский бомбардировщик, инсценируют атаку на свою базу или базу союзников, после чего осуществляют «акт возмездия» — ракетный удар по СССР.

Эта сценарная провокация реализована не была, не привел к трагедии и настоящий Карибский кризис — накопленной инерции войны оказалось недостаточно.

Зато в случае Второй мировой (и захвата радиостанции в Глейвице), вторжения НАТО в Боснию (и взрыва на рынке в Сараево), свержения Саддама Хуссейна (и размахивания в ООН пробиркой с «оружием массового уничтожения») casus belli был легко сфальсифицирован.

Сходить за примерами можно и в минувшую зиму: 7 февраля 2018 года США и Россия получили в той же Сирии идеальный casus belli, когда американская авиация нанесла удар по правительственным силам страны в районе города Хашам и одноименных газовых месторождений (за них-то и предполагалось чуть-чуть подраться).

В итоге на тот свет отправили некоторое количество россиян, составлявших часть тех самых проправительственных сил.

Если бы у войны к тому моменту накопилась достаточная инерция, третья мировая могла бы идти прямо сейчас: коли хочется отомстить, не так уж и важно, что погибли наемники ЧВК (частной армии, которых в Сирии особенно много), а не военнослужащие Минобороны РФ.

Но — не накопилась, и на протяжении несколько дней мир наблюдал трогательную растерянность между генералитета двух ядерных держав. Пентагон боялся задеть россиян, следовательно предупредил Минобороны РФ об ударе, а Минобороны РФ, не зная про гастроли ЧВК, заявило, что россиян в зоне предполагаемого удара нет.

С тех пор минуло только два месяца, но колоду перетасовали настолько, что настоящий casus belli уже не нужен, а потому — неважно, была ли в городе Дума химическая нападение или все-таки не было.

Специалисты на месте ее отрицают, жертвы не представлены, первоисточник информации (гражданская организация «Белые каски», занимающаяся медицинской помощью жертвам сирийского конфликта) политизирован и не раз попадался на фальсификации «жестокостей режима».

На распространяемых в Сети видео некие люди умывают заплаканных детей водой и дают самым маленьким из них лекарство от астмы.

А более убедительных свидетельств компетентная организация ОЗХО в ближайшее время не представит — Совбез ООН заблокировал российскую резолюцию об отправке в Думу экспертов по химоружию.

Кстати, согласно заявлениям ООН, за все время сирийской бойни химическое оружие применялось более 20 раз, но о возможности третьей мировой войны заговорили только сейчас, быстро перейдя от слов к делу.

Авианосная группа США в Средиземном море пришла в движение и источники в Пентагоне рапортуют о готовности к атаке.

Неподалеку Россия проводит показательные ракетные учения и обещает на атаку ответить.

Компромиссный вариант резолюции Совбеза ООН провалился, поползли слухи о бегстве президента Асада в Иран, а небо над Сирией опустело — перевозчики уводят маршруты рейсов подальше от колыбели апокалипсиса.

Новостная лента будто подталкивает тебя пересмотреть “Безумного Макса”, выписывая в блокнот полезные навыки для новой жизни.

В общем, все плохо.

Три сценария нашей смерти

На фоне заплаканных детей Россия выглядит идеально виноватой.

Она взяла на себя ответственность, во-первых, за химическое разоружение Сирии, во-вторых, за недопущение гуманитарного кризиса в Восточной Гуте, операцию по освобождению (в западных СМИ — зачистке), которую проводят проправительственные войска.

Да, у проправительственных войск не было никакого резона травить людей химией (операция шла успешно и была почти завершена), а у противостоящих им сил была необходимость остановить наступление любой ценой (гарантии информационной поддержки со стороны США и Британии прилагаются).

Но у России есть мотив отрицать химическую атаку в любом случае, и многие ей не верят — аукнулись “зеленые человечки” в Крыму.

Вне зависимости от наличия вины на русской совести, желающих наказать “этих русских” и “Асада — их прихвостня” опасно много. Обсуждаются три базовых сценария. Ни один из них не гарантирует конца света, но может так или иначе его приблизить.

Согласно первому (наименее вероятному и наиболее опасному), американцы ударят сразу по сирийской базе Хмеймим, где базируется российская авиация.

Согласно второму, удары будут наноситься где угодно, кроме Хмеймима, но риск того, что русских случайно заденут, велик: в настоящее время военные контакты между РФ и США в должном объеме не осуществляются, осторожный корпус не пришел в себя после взаимных высылок и никто никому не верит.

Согласно третьему (наиболее вероятному), — удары формального возмездия будут наноситься с утилитарной целью — максимально ослабить позиции Ирана.

Русских при этом не заденут, но авантюра чревата взрывом во всем шиитском мире, а российские власти станут свидетелями того, как у них из-под носа увели крупную геополитическую победу, разом уничтожив все достижения последних двух лет, за которые уже заплачено кровью и большими деньгами. Короче: реагировать придется.

При определенных условиях каждый из этих сценариев способен привести к закручиванию инерционной спирали войны, на конце которой растет ядерный грибок. Вероятность этого — да, очень мала, но наиболее велика, считая с 1962 года.

В первую очередь, потому что выбраться из этой спирали сейчас гораздо сложнее, чем два месяца назад. Если не верите, поставьте себя на место Трампа.

Агенты ФБР изымают у твоего адвоката документы, касающиеся взятки за молчание. Взятка предназначалась порноактрисе, которая подала на тебя в суд. Ты женат, избиратель тобой недоволен, оппозиция обвиняет тебя в дружбе с Путиным, надо их всех как-то отвлечь — и тут по кабельному показывают, как хвост виляет собакой.

Ты пообещал миру, что химических атак в Сирии больше не будет, а если будут, последует жесткий ответ.

Отсутствие жесткого ответа расценят как слабость, а слабость ты себе позволить не можешь.

У тебя прямо сейчас идет война нервов в борьбе с Китаем за лучший торговый баланс и запланированы сенсационные переговоры с самым отмороженным политиком планеты — высшим руководителем КНДР. Если азиаты не будут воспринимать твои угрозы серьезно, отстаиваемую тобой (не США, а именно тобой) концепцию внешней политики ждет бесславный крах.

В твоем окружении полно недобрых, но упрямых людей, подталкивающих тебя к конфликту с Россией по принципу “дави, мы все равно сильнее”. А если не с Россией, то хотя бы с ее союзником в Сирии — Ираном, значительно усилившим свои позиции за последние годы.

Отбросить Иран максимально далеко, лучше только в пропасть, хочешь ты сам.

Этим грезит твой вчерашний назначенец — советник по нацбезопасности Джон Болтон (крайне циничный отморозок, известный, помимо прочего, фальсификациями casus belli для войны в Ираке). Об этом же мечтают твой главный союзник в регионе — Израиль, которому ты обещал всестороннюю поддержку, и второй главный союзник — Саудовская Аравия, с которой ты заключил крупнейший в истории договор на поставки оружия.

Наконец, ты бизнесмен, который привык к большим и рискованным ставкам. Они — часть твоей натуры, а книжки про дипломатию ваши дурацкие никто и не просил.

Если не хотите представлять себя на месте Трампа, представьте себя на месте Путина, но это тоже — на любителя.

Ты привык выигрывать, но чувствуешь, что обложили со всех сторон: там Донбасс, тут Скрипаль, где-то за углом падают биржа и рубль. Ты отдаешь только себя внешней политике, а твои многолетние труды готовятся обнулить по беспределу.

Ты считаешь, что ты оболган, и точно знаешь, что оценка твоего вклада в историю зависит от твоей способности выстоять здесь и сейчас. Ты живешь по той философии, согласно которой прогнуться под ударом нельзя, иначе перестанут почитать, догонят и добьют, — ты сам в этом не раз признавался.

Короче, ты крутой парень, у тебя личное, отступать некуда, а сила — в правде и в ракетном вооружении.

Это значит, что ты ответишь.

Затем ответят тебе.

Потом — опять твой ход, и спираль войны продолжит закручиваться в сторону глобальной катастрофы.

Свести риск катастрофы к нулю можно.

Более того, выход универсален: кто-то должен обосраться первым. Но все участники конфликта рассчитывают, что первыми обосрутся не они, а противник.

В годы Карибского кризиса первым обосрался вроде бы Хрущев, согласившись пойти со своими боеголовками на попятную. Но с точки зрения американских “ястребов” той эпохи, первым обосрался все-таки Кеннеди, отказавшись оккупировать Кубу.

Потомки должны быть благодарны обоим.

Кого нужно благодарить теперь, узнаем скоро.

Еще есть время на то, чтобы прочувствовать, как ты любишь жизнь.

На то, чтобы доделать важное и договорить нужное.

На то, чтобы признаться, примириться, позвонить родителям.

Все, что потом — в индивидуальном порядке: одни отмаливают свою бессмертную душу, другие организовывают оргию своей мечты.

При любом возможном исходе эти другие не проиграют.

Дмитрий Бавырин

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