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"Готовься, Россия": Трамп объявил о ракетном ударе по Сирии
11.04.2018 15:21
"Готовься, Россия": Трамп объявил о ракетном ударе по Сирии
"Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!"
Президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по Сирии.
"Готовься, Россия": Трамп объявил о ракетном ударе по Сирии Дональд Трамп и Майк Пэнс. Фото: newsweek.com

"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и" умные "(ракеты, - ред.). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим! ", - написалТрамп в Twitter.

Напомним, что  ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн"  отправилась с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока.

Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита , как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены.

Как известно, по меньшей мере  70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что  режим Ассада и его сторонники должны ответить  за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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