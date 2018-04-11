|"Готовься, Россия": Трамп объявил о ракетном ударе по Сирии
|11.04.2018 15:21
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"Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!"Президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по Сирии.
Дональд Трамп и Майк Пэнс. Фото: newsweek.com
"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и" умные "(ракеты, - ред.). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим! ", - написалТрамп в Twitter.
Напомним, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправилась с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока.
Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита , как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены.
Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.
Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.
В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.
Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.