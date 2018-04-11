Информационное агентство Reuters давно пользуется славой "тяжелой артиллерии" западной медиа-пропаганды. И следовательно факт его привлечения к делу, в данном случае – к организации целенаправленного информационного вброса, красноречиво свидетельствует о высоком уровне полученного заказа. Речь о том, что по данным этого агентства, в число целей для американского военного удара по Сирии может быть включена и российская военно-воздушная база Хмеймим.

Даже при достигшей на Западе экстремальных значений антироссийской истерии трудно поверить в то, что США решили, таким образом, покончить жизнь самоубийством. Потому что совершенно бесспорно – прямой удар по Вооруженным Силам Российской Федерации – это гарантированный ответ из всех видов находящегося в их распоряжении оружия. Которого вполне хватит для того, чтобы испепелить Штаты целиком и полностью.

Официальные круги США это, непременно, понимают и вряд ли планируют такие заведомо самоубийственные действия. Но Reuters, тем не менее, вещает о таких планах. Что бы это значило? Наиболее реалистичной представляется версия о том, что данное агентство работает в интересах очень серьезных политических кругов, вероятно даже части администрации США, которые настроены любой ценой спровоцировать лобовое столкновение армий РФ и США.

Эти круги даже в отсутствии конкретных планов Белого дома и Пентагона по нанесению ударов по военным объектам России, могут быть очень заинтересованы в том, чтобы такая информация стала предельно актуальной. И российское командование придало бы ей максимальное значение. Расчет может строиться на том, что вследствие учета данной возможности, "подтвержденной" организованным Reuters вбросом, российские оборонительные силы в Сирии будут куда более определенно и жестко реагировать на любое применение силы американцами и, таким образом, резко повысят вероятность нанесения атакующим силам США серьезных потерь, равнозначных войне.

Иначе говоря, это нервирующий вброс, умышленно предназначенный для того, чтобы получить дополнительные психологические гарантии прямого столкновения двух сторон даже в том случае, если на официальном уровне они будут стремиться избегать прямых ударов друг по другу.

В том, что в США существует очень влиятельная "партия войны" уже давно нет никаких сомнений. Как и в том, что она по максимуму будет использовать любую подходящую ситуацию для того, чтобы добиться поставленной цели. Нынешняя обстановка в Сирии для них крайне благоприятна. И они делают все возможное, чтобы не упустить своего шанса. Вполне вероятно, даже вопреки планам и намерениям своего верховного главнокомандующего. Которого они уже давно превратили в малозначительную ширму для реализации своих далеко идущих планов.

Юрий Селиванов,

Сводка.нет - Новости Украины и Мира