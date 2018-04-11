В NASA представили видео, на котором изображена прогулка поверхностью Луны. Отныне каждый желающий сможет оценить спутник Земли с превосходной четкостью, благодаря которой можно находить различные космические объекты. Об этом сообщает со ссылкой на сайт организации.

Музыку к ролику написали композиторы Фредерик Вьедман, Бенджамин Краузе и Скотт Гудман. В ролике ученые рассказывают об интересных местах на Луне, а также объясняют, почему именно эти точки привлекают их внимание.

Как сообщал NASA приглашает людей со только мира бесплатно подать их имена для размещения на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Prob e, которая начнется уже летом 2018 года.

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