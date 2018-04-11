В среду, 11 апреля, на Обуховской трассе, напротив тренировочной базы ФК Динамо, сотрудник полиции устроил ДТП на конфискованном мотоцикле.

Об этом со ссылкой на очевидцев передает , пишет издание НВ.

По словам свидетелей происшествия, полицейские остановили на трассе мотоцикл, водитель которого управлял им без прав и документов на имущество.

В результате транспортное средство было конфисковано, и один из патрульных сел за его руль, чтобы отогнать на штрафплощадку.

Впрочем, далеко уехать ему не удалось, и уже через 500-700 метров он попал в ДТП.

«На скорости приблизительно 80-90 километров в час он пытался обогнать машины впереди, выехав на полосу встречного движения. Так он задел автомобиль Renault, а после этого от удара мотоцикл отскочил в Toyota, которая двигалась в направлении Киева. А после, двухколесный транспорт с водителем въехал в бордюр на стороне движения в сторону Обухова. Бензобак, который отлетел от мотоцикла, разбил переднюю часть Ford», — рассказали очевидцы.

В то же время, по словам адвоката патрульного, он двигался со скоростью 70 километров в час, а столкновение произошло из-за притормозивших впереди авто.

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