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Легкий и современный: В Нацгвардии испытала новинку - бронеавтомобиль "Дозор-Новатор" (ФОТО)
26.12.2017 17:51
Легкий и современный: В Нацгвардии испытала новинку — бронеавтомобиль «Дозор-Новатор» (ФОТО)

В Национальной гвардии Украины прошло испытание нового специализированного бронированного автомобиля «Дозор-Новатор». Об этом сообщает пресс-центр МВД на странице в Facebook.

«Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособлено к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. В отличие от своего старшего брата «Варта» модель «Новатор» имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа», – говорится в сообщении, информирует еizvestia.com.

Тест-драйв длился два часа.

Бронеавтомобиль умышленно для потребностей Нацгвардии недавно разработало предприятие «Украинская бронетехника».

Легкий и современный: В Нацгвардии испытала новинку — бронеавтомобиль «Дозор-Новатор» (ФОТО)

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