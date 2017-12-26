Легкий и современный: В Нацгвардии испытала новинку — бронеавтомобиль «Дозор-Новатор» (ФОТО) В Национальной гвардии Украины прошло испытание нового специализированного бронированного автомобиля «Дозор-Новатор». Об этом сообщает пресс-центр МВД на странице в Facebook. «Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособлено к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. В отличие от своего старшего брата «Варта» модель «Новатор» имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа», – говорится в сообщении, информирует еizvestia.com. Тест-драйв длился два часа. Бронеавтомобиль умышленно для потребностей Нацгвардии недавно разработало предприятие «Украинская бронетехника». Читайте: Второй новейший эсминец ВМС США сломался во время испытаний



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