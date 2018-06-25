Дебаты об украинских политзаключенных пройдут в Парламентской ассамблее Совета Европы в четверг, 28 июня. В ходе дебатов ассамблея одобрит резолюцию Фото: ЕРА На нем депутаты утвердили повестку дня сессии. Они также согласились провести срочные дебаты о защите морской флоры и фауны.Положение украинских политзаключенных ПАСЕ обсудит утром 28 июня. В ходе дебатов ассамблея одобрит резолюцию.25–29 июня в Страсбурге (Франция) проходит летняя сессия ПАСЕ. Сегодня президентом ПАСЕ избрали депутата от Швейцарии Лилиан Мори Паскье.Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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