Дебаты об украинских политзаключенных пройдут в Парламентской
ассамблее Совета Европы в четверг, 28 июня. В ходе дебатов
ассамблея одобрит резолюцию Фото: ЕРА На нем депутаты утвердили
повестку дня сессии. Они также согласились провести срочные дебаты
о защите морской флоры и фауны.Положение украинских
политзаключенных ПАСЕ обсудит утром 28 июня. В ходе дебатов
ассамблея одобрит резолюцию.25–29 июня в Страсбурге
(Франция) проходит летняя сессия ПАСЕ. Сегодня президентом
ПАСЕ избрали депутата от Швейцарии Лилиан Мори Паскье.Cпикер
Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая,
что в России удерживаются по политическим мотивам 24
украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира