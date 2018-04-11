Экс-министр здравоохранения Грузии и Украины Александр Квиташвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что взятку в $1 млн в месяц в Украине ему не предлагали. Квиташвили: Я и не знал, что стою миллион долларов в месяц Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Экс-министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" заявил, что если бы ему предложили $1 млн в месяц, он бы взял."Один из генералов СБУ сказал мне, что в первый же день после вашего назначения министром здравоохранения Украины к вам пришел некий человек и предложил вам миллион долларов ежемесячно. Было такое?" – спросил журналист.Квиташвили ответил, что не было."Нет, однако если бы предложили, я бы взял, честно говоря. Я и не знал, что стою миллион долларов в месяц... Вы знаете... Если можно убрать человека за 10 тыс. баксов, то тратить на него $1 млн – неправильный подход", – заявил экс-министр.Он отметил, что с ним произошла другая история."Я этого еще не рассказывал. Я любил ходить в Кабмин пешком, через Мариинский парк, и однажды ко мне подошел человек с таким предложением: "Нужно уволить всех главных врачей, а потом их переназначить, и каждый что-то принесет". Я подумал, его подослал кто-то", – добавил Квиташвили.Квиташвили был назначен министром здравоохранения Украины в декабре 2014 года. До этого он занимал должность ректора Тбилисского университета (2010–2013) и министра здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии (2008–2010).При нем в Украине начались закупки лекарств через международные организации (ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents) и был подготовлен реформаторский пакет законопроектов, который Верховная Рада так и не поддержала. Первый заместитель Квиташвили Александра Павленко отмечала, что провести реформы "через такой популистский орган, как парламент", чаще только не удается.В 2015 году комиссия из 28 человек, включая 15 нардепов, провела служебное расследование и признала действия Квиташвили на посту министра неэффективными. В ответ он обвинял депутатов в коррупции и лоббировании чужих интересов.Квиташвили подал в отставку летом 2015 года, но парламент ее не принял, следовательно он ушел вместе с Яценюком в апреле 2016-го. После увольнения Квиташвили заявлял, что не намерен отказываться от украинского гражданства и покидать Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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