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Полиция Днепра задержала криминального авторитета по прозвищу "Азим"
11.04.2018 15:27

Полиция Днепра задержала криминального авторитета по прозвищу "Азим"

 Сотрудники полиции Днепра задержали криминального авторитета по прозвищу "Азим", который незаконно завладел принадлежащим местной жительнице транспортным средством "Toyota Prado" и требовал за его возврат $10тыс.

"9 апреля материал по данному факту зарегистрировали в ЕРДР по ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством – ИФ), а уже на следующий день подозреваемого задержали…", - сообщает в среду пресс-служба МВД Украины.

В информации отмечается, что во время обыска по месту временного проживания мужчины сотрудники криминальной полиции изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом, права, вещество, похожее на наркотическое. Также правоохранители обнаружили похищенное транспортное средство.

"Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории области", - добавили в министерстве.

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