В оккупированном Россией Крыму появился генеральный план развития Ялты, составленный на украинском языке.

В сети пошутили, что документ вызвал у пророссийских жителей "шок и трепет". Об этом пишет RoksolanaToday&Крым‏ в , передает

"Шок и трепет. "Сюрпризом стал представленный Генплан Ялты. Он оказался на украинском языке. У кого-то еще есть сомнения в какой стране мы живем?"- трясется местная в*та. Да нет у нас сомнений, не надо так трястись", – сказано в сообщении.

Шок и трепет

"сюрпризом стал представленный Генплан Ялты. Он оказался на украинском языке. У кого-то еще есть сомнения в какой стране мы живем?"-трясется местная вата

Да нет у нас сомнений,не надо так трястись — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt)

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