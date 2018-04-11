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Привет оккупантам: в Ялте представили генплан... на украинском
11.04.2018 15:29
Привет оккупантам: в Ялте представили генплан... на украинском По теме:

В оккупированном Россией Крыму появился генеральный план развития Ялты, составленный на украинском языке.

В сети пошутили, что документ вызвал у пророссийских жителей "шок и трепет". Об этом пишет RoksolanaToday&Крым‏ в , передает

"Шок и трепет. "Сюрпризом стал представленный Генплан Ялты. Он оказался на украинском языке. У кого-то еще есть сомнения в какой стране мы живем?"- трясется местная в*та. Да нет у нас сомнений, не надо так трястись", – сказано в сообщении.

 







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