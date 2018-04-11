Н.Савченко просит разрешить ей свидания с помощниками-консультантами

Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ, просит генерального прокурора Юрия Луценко и омбудсмена Людмилу Денисову предоставить несколько разрешений на свидания с ее официальными помощниками-консультантами и дать возможность ей осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность.

Сканкопии соответствующих обращений Н.Савченко на имя Ю.Луценко и Л.Денисовой обнародовала пресс-служба нардепа на ее странице в соцсети Фейсбук в среду.

В письме, адресованном генеральному прокурору, Н.Савченко просит не препятствовать ее деятельности как народного депутата и предоставить согласие на свидание с ее помощниками-консультантами.

Она отмечает, что согласно действующему законодательству, содержащимся в СИЗО лицам предоставляется право на свидание не менее трех раз в месяц по письменному разрешению следователя или суда. В тоже время, согласно приказу Министерства юстиции Украины № 460/5 от 2013 года такое согласие является действительным только для одного свидания.

"Поэтому прошу выдать несколько разрешений на свидания моим помощникам-консультантам", - сказано в письме.

В частности Н.Савченко просит предоставить разрешения встретиться с ее помощниками-консультантами Татьяной Сапсай, Ириной Юзик, Татьяной Проторченко и Сергеем Калякой.

Кроме того, Н.Савченко в своем письме Л.Денисовой просит уполномоченного Верховной Рады по правам человека поспособствовать предоставлению нескольких разрешений на свидание с ее помощникам.

В письме омбудсмену Н.Савченко заявляет о том, что "незаконное и предвзятое" лишение ее свободы из-за ее политической деятельности препятствует ее активной политической и общественной деятельности, и просит Л.Денисову обеспечить осуществление ее депутатских полномочий, таких как работа с обращением граждан, депутатское реагирование на незаконные действия должностных лиц, защита прав граждан, парламентская работа и т.д.

"Поэтому прошу вашего вмешательства относительно предоставления разрешения на свидание с моими помощниками-консультантами", - сказано в письме нардепа.

Ранее в среду агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины сообщили, что состояние здоровья Н.Савченко не требует стационарного лечения. "Савченко находится в СИЗО СБУ. Состояние ее здоровья не требует стационарного лечения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

Однако сестра парламентария Вера Савченко, сообщила, что в четверг, 12 апреля, ожидается госпитализация Н.Савченко, которая 23 марта объявила голодовку.