В последние дни ситуация в Сирии сильно обострилась. США привела в боеготовность все свои силы в Средиземном море. С другой стороны страны СБ ООН не смогли договорится.

Комментируя Yenicag.Ru российский знаток Владимир Лепехин сказал, что большой войны США против России не будет.

"США сегодня не в том состоянии, чтобы ввязываться в войну с непредсказуемым исходом, хотя в этой стране сегодня немало отморозков, заинтересованных в том, чтобы нажиться на очередной войне.

Помимо прочего, следует иметь в виде, что США, вот уже век ведущие войну с Россией косвенно, никогда в свое истории не начинало прямой войны с Россией-СССР. Так будет и на этот раз", – считает знаток.

По словам аналитика, США не даст России повода ударить по американским кораблям.

"Как и в случае с Ливией, Пентагон будет подставлять под удар страны НАТО. Но сегодня никто из элит стран НАТО, кроме ястребов США, не хочет большой войны. Даже Макрон, который бы не хотел повторить судьбу Саркози, и даже Мэй, которая колеблется и просит дополнительных доказательств применения сирийской армии химического оружия в Думе. Решительно настроены, пожалуй, только в Израиле. Но и в этой стране элиты не готовы участвовать в войне против России на первых ролях", – подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что сегодня истекают 48 часов, в течение которых Трамп обещал принять решение.

"Каким бы ни было его решение, максимум, на что решится сегодня американское руководство – это удар ракетами по Дамаску. Соответственно, российские ВКС постараются отразить этот удар. На этом, собственно, и закончится нынешний этап обострения отношений между США и РФ", – резюмировал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своем твиттере он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

"Россия обещает сбить любые ракеты, пущенные по Сирии.

Приготовься, Россия, потому что они придут: славные, новые и "умные"!

Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!

Д. Трамп." — Написал Трамп.

"Что может один человек со смартфоном и аккаунтом в социальных сетях, если он лежит утром в кровати? Назначить встречу?

Сообщить боссу, что он болен и не придёт в офис? Заказать пиццу?

Если он президент США, то может весь мир привести в оцепенение, повлиять на цену нефти и биржевые индексы.

Впервые соглашусь с демократами: отключите кто-то ему Твиттер!

P. S. И объясните кто-то ему, что сбивать все американские ракеты над Сирией пообещал в интервью ливанскому телеканалу посол России в Бейруте.

Негоже президенту сверхдержавы реагировать на фантазии какого-то посла. Даже Климкин не стал бы это делать". - Прокомментировал заявление Трампа эксперт-международник Олег Волошин.

Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что ведомство не будет комментировать потенциальные будущие военные операции в Сирии, после слов президента США Дональда Трампа о ракетных ударах по САР. Об этом сообщает Reuters.

"Департамент не комментирует возможные будущие военные действия. Вам стоит спросить у Белого дома", — сказал Пахон.



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