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Максимум - это удар ракетами по Дамаску. Даже Климкин не стал бы это делать. Эксперты
11.04.2018 15:36

В последние дни ситуация в Сирии сильно обострилась. США привела в боеготовность все свои силы в Средиземном море. С другой стороны страны СБ ООН не смогли договорится.

Максимум - это удар ракетами по Дамаску. Даже Климкин не стал бы это делать. Эксперты

Комментируя Yenicag.Ru российский знаток Владимир Лепехин сказал, что большой войны США против России не будет.

"США сегодня не в том состоянии, чтобы ввязываться в войну с непредсказуемым исходом, хотя в этой стране сегодня немало отморозков, заинтересованных в том, чтобы нажиться на очередной войне.

Помимо прочего, следует иметь в виде, что США, вот уже век ведущие войну с Россией косвенно, никогда в свое истории не начинало прямой войны с Россией-СССР. Так будет и на этот раз", – считает знаток.

По словам аналитика, США не даст России повода ударить по американским кораблям.

"Как и в случае с Ливией, Пентагон будет подставлять под удар страны НАТО. Но сегодня никто из элит стран НАТО, кроме ястребов США, не хочет большой войны. Даже Макрон, который бы не хотел повторить судьбу Саркози, и даже Мэй, которая колеблется и просит дополнительных доказательств применения сирийской армии химического оружия в Думе. Решительно настроены, пожалуй, только в Израиле. Но и в этой стране элиты не готовы участвовать в войне против России на первых ролях", – подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что сегодня истекают 48 часов, в течение которых Трамп обещал принять решение.

"Каким бы ни было его решение, максимум, на что решится сегодня американское руководство – это удар ракетами по Дамаску. Соответственно, российские ВКС постараются отразить этот удар. На этом, собственно, и закончится нынешний этап обострения отношений между США и РФ", – резюмировал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своем твиттере он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

"Россия обещает сбить любые ракеты, пущенные по Сирии. 

Приготовься, Россия, потому что они придут: славные, новые и "умные"! 

Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!

Д. Трамп." — Написал Трамп.

"Что может один человек со смартфоном и аккаунтом в социальных сетях, если он лежит утром в кровати? Назначить встречу?

Сообщить боссу, что он болен и не придёт в офис? Заказать пиццу?

Если он президент США, то может весь мир привести в оцепенение, повлиять на цену нефти и биржевые индексы.

Впервые соглашусь с демократами: отключите кто-то ему Твиттер!

P. S. И объясните кто-то ему, что сбивать все американские ракеты над Сирией пообещал в интервью ливанскому телеканалу посол России в Бейруте.

Негоже президенту сверхдержавы реагировать на фантазии какого-то посла. Даже Климкин не стал бы это делать". - Прокомментировал заявление Трампа эксперт-международник Олег Волошин. 

Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что ведомство не будет комментировать потенциальные будущие военные операции в Сирии, после слов президента США Дональда Трампа о ракетных ударах по САР. Об этом сообщает Reuters.

"Департамент не комментирует возможные будущие военные действия. Вам стоит спросить у Белого дома", — сказал Пахон.
 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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