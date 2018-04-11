Вызывающий внешний вид украинской поп-дивы , которая недавно ужаснула соцсеть нелепой обувью, вызвал споры в Instagram, передает со ссылкой на .

На личной странице в соцсети артистка опубликовала фото в боди с балахонистой блузкой и глубоким вырезом в области груди. Судя по всему, на певице один из ее концертных нарядов.

"Душа всегда живет своими материями в мире, где нет ничего дороже любви", - подписала она фотографию.

Всего за несколько часов снимок собрал более 40 тыс. лайков. Однако в комментариях фолловеры звезды выразили неоднозначную позицию. Если же некоторые расхвалили внешность Лорак, другие назвали образ чрезмерно откровенным.

"Как красиво", "Прекрасно выглядите", "Королева", - отметили в комментариях.

"Зачем такое декольте? Неужели просто голоса недостаточно?", "Опять в трусах", "Почему бы уже голой не выйти?" - добавили под фото.

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