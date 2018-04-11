"Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики. Мы легко можем это сделать, всем надо работать вместе"

"Наши отношения с Россией сейчас невиданно плохие, даже хуже, чем во времена холодной войны. Так быть не должно. Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики. Мы легко можем это сделать, всем надо работать вместе. Остановим гонку вооружений?", - написал Трамп в Twitter .

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил о ракетном ударе по Сирии .

"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и "умные" (ракеты, - ред.). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!", - написал Трамп.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в случае ракетного удара по Сирии существует риск уничтожения доказательств применения химоружия .

Напомним, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправилась с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока.

Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита , как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены.

Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.