Заявление Дональда Трампа о том, что США планируют атаковать Сирию с помощью собственных ракет, увеличило скорость падения курса российского рубля.

По того, как президент США опубликовал «угрожающий» твит, курс доллара превысил психологическую отметку в 65 рублей. Евро сейчас обменивается в районе 80,5 рублей, информирует svodka.net.

Напомним, ранее прежний российский вице-премьер объяснил, почему властям РФ выгодно падение курса рубля.

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