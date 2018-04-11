|Давайте обниматься с россиянами? — журналист
|11.04.2018 15:40
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«Путин — не Россия, Порошенко — не Украина. Народы хотят дружбы» — восклицают очередные провокаторы, демонстрирующие, с какой готовностью российские прохожие обнимаются с «украинцем». Уже в самом этом лозунге — извращенность и уродство российского политического сознания, которую пытаются нам навязать. Искренняя уверенность, что государство, страну можно свести к фигуре правителя — он за все отвечает, а мы обнимаемся.
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Чтобы не углубляться в давнюю историю: когда Путин еще носил чемоданы за Собчаком, Ельцин обсуждал с военными возможность обмена с Украиной ядерными ударами и шантажировал вначале Кравчука, а затем Кучму сохранением базы флота-оккупанта в украинском Севастополе.
Когда президентом Украины был никакой не Порошенко, а Кучма, Путин устроил провокацию с Тузлой. Когда президентом России был не Путин, а Медведев, Януковича заставили подписать кабальные Харьковские соглашения. Когда президентом Украины был не Порошенко — исполнял обязанности Турчинов — Россия под гогот собственного населения оккупировала Крым и начала войну на Донбассе.
Поэтому дело не в Путине и в Порошенко. Дело в том, что авторитарная, шовинистическая, лживая Россия не даёт Украине спокойно жить. А в том, что ее жители обнимаются с украинцами на улицах, нет никакой сенсации. В России и без объятий живут сотни тысяч украинцев — как ее граждан, так и приезжих. И никто их не замечает отдельно, так как большинством обывателей они считаются просто недоделанной разновидностью русских, оккупированных американцами и бандеровцами. Несчастными хохлами, которых Россия скоро освободит.
Почему бы с такими не пообниматься?
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