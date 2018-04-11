США подняли в воздух Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолет «судного дня». Это следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir. Как сообщает РИА Новости, лайнер находится над штатом Индиана.

Boeing E-4B прозвали самолётом «судного дня», потому что он предназначен для высшего политического и военного руководства США. Президент, министр обороны и другие высокопоставленные чиновники могут воспользоваться им в случае начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Этот лайнер способен находиться в воздухе целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.

Boeing E-4B Nightwatch обеспечивает военное управление и связь со стратегической триадой США: установками межконтинентальных баллистических ракет, ядерными подлодками, бомбардировщиками и передачу на них приказов принятых политическим руководством США.

Ранее президент США Дональд Трамп Россию в своём Twitter о возможном ракетном ударе в Сирии. Ситуация вновь обострилась после того, как страны Запада бездоказательно обвинили президента Сирии Башара Асада в применении химоружия в Думе. Химатаку в регионе не подтвердили ни сирийские врачи, ни российские военнослужащие.

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