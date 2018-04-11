Украина представляет в Индии перспективные оборонные разработки на международной Defexpo India-2018

Украина презентует перспективные разработки отечественного ОПК потенциальным заказчикам Южно-Азиатского региона на 10-й международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений и внутренних систем безопасности Defexpo India-2018, которая проходит 11-14 апреля в городе Ченнай (Индия).

Как сообщает в среду пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", посетители украинского стенда на выставке смогут ознакомиться с натурными образцами и макетами перспективных украинских вооружений по авиационной, военно-морской, бронетанковой и сухопутной тематике.

Среди презентуемых разработок, в частности: БТР-3Е1, боевые модули "Шквал", "Кастет", "Стилет", ракеты класса "воздух-воздух", средства защиты самолетов и вертолетов. Также потенциальным заказчикам представлены ПТРК "Комбат" и ПТРК "Корсар", макеты бронеавтомобилей "КрАЗ" ("HULK", "FIONA"), мобильные 3D радарные системы, активная система защиты "Заслон", обновленная версия автомата "Малыш".

Как сообщает пресс-служба, в день открытия Defexpo India 2018 глава "Укроборонпрома" Павел Букин провел переговоры с первым заместителем министра обороны Индии Санджаем Митрой.

Согласно сообщению, стороны обсудили дальнейший план работы совместной рабочей группы по ВТС между Украиной и Индией.

"Было отмечено, что задачей рабочей группы является ускорение реализации совместных проектов в оборонной сфере по программе Make in India. Также обсуждались вопросы развития новых научно-технических проектов с Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO)", - отмечается в сообщении.

В рамках участия в работе Defexpo India 2018 запланированы переговоры представителей "Укроборонпрома" с руководством Минобороны и ВС Индии и других стран, а также с зарубежными оборонными компаниями.

Международная DefExpo – одна из значимых оборонных выставок Южно-Азиатского региона, проводится раз в два года при поддержке Минобороны Индии с 2000 года. Основные направления выставки включают бронетанковую и военно-морскую технику, ракетно-артиллерийское вооружение, средства ПВО, средства связи и РЭБ, беспилотные системы.

По данным организаторов, в работе Defexpo India-2016 приняли участие 232 оборонные компании из 32 стран.

Индия входит в число давних и перспективных партнеров Украины в ВТС: стороны связывает более чем 20-летнее ВТС в области военного кораблестроения, в 2009 году сторонами заключен один из крупнейших контрактов в области двустороннего ВТС объемом около $400 млн на ремонт и модернизацию Ан-32 индийских ВВС. Опыт сотрудничества включает, в том числе, партнерство в области модернизации военный авиации, а также бронетехники. Украина и Индия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере ВТС в декабре 2010 года.

Ранее индийская сторона также уже подтвердила интерес к развитию ВТС с Украиной в области ремонта и продления ресурса вертолетной техники ВВС Индии, трансфера технологий, развития в Индии производства военной продукции при содействии украинских предприятий, а также в области совместных научных военных разработок.