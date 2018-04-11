Денежная масса в Украине в марте сократилась на 0,1% - НБУ

Денежная масса в Украине в марте 2018 года сократилась на 0,1% - до 1 трлн 169,082 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, такая динамика обусловлена сокращением остатка по депозитам на 0,5% - до 844,952 млрд грн, тогда как объем наличных средств в обращении вне банков возрос на 0,8% - до 323,933 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 3,3%.

НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в марте возрос на 0,4% - до 484,974 млрд грн, в иностранной сократился на 1,6% - до 359,978 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков сократился на 3,5%, в том числе в нацвалюте – на 1,1% и в инвалюте – на 6,6%.

Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,8 процентных пункта (п. п.) – до 11% годовых, в инвалюте снизилась на 0,3 п. п. - до 2,4% годовых.

В целом за январь-март ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 2,3 п. п., по валютным - снизилась на 0,4 п.п.

Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам марта снизилась на 0,5 п. п. – до 10,8% годовых, в инвалюте – на 0,2 п. п., до 2,4% годовых.

С начала текущего года ставка по депозитам для населения в нацвалюте повысилась на 0,3 п.п., в инвалюте снизилась на 0,3 п.п.

Кредитный портфель банков в марте сократился на 0,2% - до 1 трлн 30,059 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 0,3% - до 582,564 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 0,8% - до 447,495 млрд грн.

С начала года кредитный портфель банков возрос на 1,4%, в том числе в национальной валюте - на 2,3%, в иностранной - на 0,3%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,6 п.п. - до 16,6% годовых, валютных – на 0,2 п.п., до 6,7% годовых.

В целом за первые три месяца года стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне повысилась на 2,3 п. п., в инвалюте снизилась на 0,8 п.п.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам марта снизилась на 0,4 п.п. - до 31,2% годовых, в инвалюте - на 0,3 п.п., до 6,4% годовых.

С начала 2018 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте возросла на 2,5 п.п., в инвалюте снизилась на 2 п. п.

Денежная база в марте сократилась на 2,9% - до 393,232 млрд грн. Сокращение за первые три месяца года составило 1,5%.

Чистые международные резервы в марте сократились на 1,8% - до $6,343 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 3% - до 63,004 млрд грн.

В целом с начала года чистые валютные резервы сократились на 4,9%, задолженность банков по кредитам рефинансирования - на 8,2%.