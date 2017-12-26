В одном из киевских магазинов на Крещатике неизвестные злоумышленники проникли в помещение и похитили оттуда 33 шубы. Об этом сообщает столичная полиция.

Воры вынесли из магазина самые дорогие шубы.

Сигнализация сообщила о проникновении в 7.20 26 декабря. Через несколько минут на место происшествия прибыли полицейские, однако воров они уже не застали.

Как установили полицейские, преступников было трое. С помощью ломов они разбили входные стеклянные двери и похитили изделия из меха. Примерная стоимость одной шубы — около 90 тысяч гривен.

Куртки и дубленки воров не заинтересовали. В Печерском управлении полиции решают вопрос об открытия криминального производства по ч.5 ст.185 (воровство) ККУ. Наказание по этой статье предвидит лишение свободы от 7 до 12 лет.

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