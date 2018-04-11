Такого не было двести лет: целый континент рекордно засыпало снегом По теме: На одном из мировых континентов зафиксирован погодный рекорд, передает со ссылкой на . Так, британские ученые из Института изучения зафиксировали рекордное количество снега, которое выпало в Антарктиде. Как сообщается, был побит двухсотлетний рекорд. Показатели на 10% выше, чем обычно. В частности, за период с 2001 по 2010 годы выпало 272 млрд тонн снега. Для сравнения, годовой объем осадков в Антарктиде приблизительно равен объему воды двух Мертвых морей. Ученых пробурила 79 скважин на континенте, чтобы изучать толщину мерзлых осадков. При помощи химических анализов они определили ежегодное количество осадков. Как пояснила глава исследовательской команды доктор Лиза Томас, чем больше нагревается Антарктида, тем более влажной становится атмосфера и, соответственно, количество осадков увеличивается.











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