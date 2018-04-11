Россия передала Сирийской Арабской Республике до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Известно об этом контракте немного: это было экспортное соглашение, а не поставка из резервов Министерства обороны РФ, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отечественном военном ведомстве.

ЗРПК "Панцирь-С1" – нынешний российский комплекс ПВО ближнего радиуса действия. Ему нужно только 4-6 секунд, чтобы отреагировать на воздушную угрозу.

В запас комплекса входят две 30-миллиметровые автоматические пушки. Их радиус действия – до 4 километров. То есть "Панцирь-С1" использует их для ближнего боя. А 12 управляемых ракет способны достать воздушную цель на расстоянии до 20 километров и на высоте до 15 километров.

Экипаж комплекса – только 3 человека. Но если с ними что-то случится, то "Панцирь-С1" полностью автоматизирован и способен работать вообще без людей. Он самостоятельно найдет и уничтожит любые воздушные цели, которые неправильно отвечают на требование "свой-чужой".

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