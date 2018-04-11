Отмечается, что бизнесмен исчез 7 апреля

Хауб считается пропавшим без вести с субботы, 7 апреля, когда он не вернулся с лыжного курорта в Альпах, сообщает издание Spiegel . Отмечается, что поиски 58-летнего бизнесмена в самом разгаре и компания Tengelmann "делает все возможное, чтобы его найти".

По информации швейцарского издания Blick , Хауб проводил время на курорте Церматт. Он отправился на прогулку в полном горнолыжном снаряжении в 08:30 в субботу и с тех пор не выходил на связь. Его телефон отключился к вечеру того же дня.

Брат бизнесмена Кристиан Хауб утверждает, что миллиардер "очень опытный лыжник и альпинист" и отмечает, что семья сохраняет надежду на то, что в ближайшее время его найдут.