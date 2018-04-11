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В Альпах пропал без вести миллиардер из Германии
11.04.2018 15:47
В Альпах пропал без вести миллиардер из Германии
Отмечается, что бизнесмен исчез 7 апреля
В Альпах пропал без вести один из самых богатых людей Германии - руководитель группы Tengelmann Карл-Эривань Хауб.
В Альпах пропал без вести миллиардер из Германии Фото: АР

Хауб считается пропавшим без вести с субботы, 7 апреля, когда он не вернулся с лыжного курорта в Альпах, сообщает издание SpiegelОтмечается, что поиски 58-летнего бизнесмена в самом разгаре и компания Tengelmann "делает все возможное, чтобы его найти".

По информации швейцарского издания Blick, Хауб проводил время на курорте Церматт. Он отправился на прогулку в полном горнолыжном снаряжении в 08:30 в субботу и с тех пор не выходил на связь. Его телефон отключился к вечеру того же дня.

Брат бизнесмена Кристиан Хауб утверждает, что миллиардер "очень опытный лыжник и альпинист" и отмечает, что семья сохраняет надежду на то, что в ближайшее время его найдут.

Forbes оценивает состояние семьи Хауба в 6,4 млрд долларов. В марте этого года в США умер отец Карла-Эривань Хауба и глава семьи - Эривань Хауб, который руководил Tengelmann более 30 лет.

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