Россия обвинила США в попытке «замести следы» использования химического оружия в Сирии путем запуска «умных» ракет.

Об этом официальная представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — ответила Захарова на угрозы США.

В то же время, она заявила, что инспекторов Организации по запрещению химического оружия предупредили, что «умные» ракеты могут уничтожить все следы использования в Сирии химоружия, и предположила, что в этом и состоит план США.

«Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?», — написала представительница внешнеполитического ведомства РФ.

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