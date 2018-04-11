В среду, 11 апреля, Кабинет министров Украины принял социальную программу обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин до 2021 года. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, передает NEWSONE.

Известно, что ключевая цель программы - это гарантия соблюдения прав и возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизни, а также воплощение европейских стандартов равенства. На нее ежегодно будут выделять около 225 тысяч гривен.

Выполнения программы должно обеспечить равный доступ к товарам и услугам, несмотря на пол человека.

Ожидается, что такая программа станет надежной защитой от дискриминации по половому признаку и уменьшит разницу в уровне оплаты труда мужчин и женщин.

В рамках инициативы также должно увеличиться число женщин между народных депутатов, депутатов областных и городских советов.

Как сообщал svodka.net ранее, представители международной правозащитной организации Amnesty International отреагировали на нападения на участниц Маршей за права женщин.

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