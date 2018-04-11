|Кабмин утвердил социальную программу равных прав для мужчин и женщин
|11.04.2018 15:49
|
В среду, 11 апреля, Кабинет министров Украины принял социальную программу обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин до 2021 года. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, передает NEWSONE.
Известно, что ключевая цель программы - это гарантия соблюдения прав и возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизни, а также воплощение европейских стандартов равенства. На нее ежегодно будут выделять около 225 тысяч гривен.
Выполнения программы должно обеспечить равный доступ к товарам и услугам, несмотря на пол человека.
Ожидается, что такая программа станет надежной защитой от дискриминации по половому признаку и уменьшит разницу в уровне оплаты труда мужчин и женщин.
В рамках инициативы также должно увеличиться число женщин между народных депутатов, депутатов областных и городских советов.
Как сообщал svodka.net ранее, представители международной правозащитной организации Amnesty International отреагировали на нападения на участниц Маршей за права женщин.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира