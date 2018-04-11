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Украина начала закачивать газ в подземные хранилища
11.04.2018 15:50
9 апреля в украинские подземные хранилища закачали 4,07 млн м³ газа, сообщили в "Укртрансгазе". "Укртрансгаз" прекратил откачку газа из подземных хранилищ Фото: UKRTRANSGAS / Twitter Сообщается, что в этот день в ПХГ закачали 4,07 млн м³ газа, отобрали – 1,06 млн м³.Всего в украинских подземных хранилищах находится 7,438 млрд м³ газа. Они заполнены на 24%.С начала отопительного сезона, стартовавшего 24 октября 2017 года, по 9 апреля 2018 года включительно Украина отобрала из ПХГ 9,539 млрд м³ газа.Пополнять запасы природного газа в ПХГ после предыдущего отопительного сезона начали на месяц раньше – 11 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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