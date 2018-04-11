9 апреля в украинские подземные хранилища закачали 4,07 млн м³
газа, сообщили в "Укртрансгазе". "Укртрансгаз" прекратил откачку
газа из подземных хранилищ Фото: UKRTRANSGAS / Twitter Сообщается,
что в этот день в ПХГ закачали 4,07 млн м³ газа, отобрали
– 1,06 млн м³.Всего в украинских подземных хранилищах
находится 7,438 млрд м³ газа. Они заполнены на 24%.С начала
отопительного сезона, стартовавшего 24 октября 2017 года, по 9
апреля 2018 года включительно Украина отобрала из ПХГ 9,539
млрд м³ газа.Пополнять запасы природного газа в ПХГ после
предыдущего отопительного сезона начали на месяц раньше – 11 марта.
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