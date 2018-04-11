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Ох нічого собі! Катя Осадча заінтригувала селфі з Олександром Рибаком (ФОТО)
11.04.2018 15:54
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Катя Осадча напередодні спершу заінтригувала шанувальників свтілиною з Норвегії, на якій вона, вкутана під самісінький ніс, "засмагає" на тапчані, а потім стало зрозуміло, чому зірка обрала для "відпочинку" таку прохолодну країну.

У Інстаграмі Катя поділилась селфі з Олександром Рибаком, переможцем "Євробачення-2009".

"Скоро у "Світському житті", - підписала фото зірка. Чекаємо!

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 10 Кві 2018 р. о 12:00 PDT


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