|Ох нічого собі! Катя Осадча заінтригувала селфі з Олександром Рибаком (ФОТО)
|11.04.2018 15:54
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Катя Осадча напередодні спершу заінтригувала шанувальників свтілиною з Норвегії, на якій вона, вкутана під самісінький ніс, "засмагає" на тапчані, а потім стало зрозуміло, чому зірка обрала для "відпочинку" таку прохолодну країну.
У Інстаграмі Катя поділилась селфі з Олександром Рибаком, переможцем "Євробачення-2009".
"Скоро у "Світському житті", - підписала фото зірка. Чекаємо!
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