Авиация США уже в небе, "Кук" как никогда близок к берегам. Корабли ВМС РФ будут проводить учения возле сирийских берегов, закрывая Штатам доступ к границе. Пора паниковать? Или лучше запасаться поп-корном?

Отличия резолюций

Итак, в Совбезе представлены две резолюции, но ни одна из них не прошла.

Россия: анализ и оценка ситуации, отбор проб, подключение ОЗХО, оценка ущерба и поиск виновных с подключением квалифицированных экспертов (предложение уже было вынесено 23 января, когда и родились первые предположения о предстоящих провокациях, тогда же зашевелились "Белый каски". США, Франция и Великобритания применили право вето. За проект проголосовали: два постоянных члена СБ ООН – Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Шесть государств воздержались при голосовании.

США: силовое давление на Асада (в США рассматриваются три варианта вооружённого ракетного удара по территории Сирии, но в резолюции они не указаны). За документ проголосовали 12 членов СБ, против – Россия (постоянный член Совбеза ООН) и Боливия, Китай воздержался.

Несмотря на то что ни одна из предложенных резолюций не прошла, США всё же готовы применить силовые действия уже сейчас.

(У ТАСС есть подборка заблокированных резолюций , для общего развития интересно. Подтверждает также, что все в нашем мире временно, но ничего при этом не меняется)

Шок дня

Тереза Мэй , что не поддерживает силовое решение, и "ей нужно время". Конечно, это удивительно в контексте ситуации со Скрипалями - там Мэй действовала без суда и следствия ровно в такой же ситуации. Более того, именно из-за ее поспешных дерзких слов Штаты продолжают топить за новые санкции (продолжив цепочка Украина-Крым-выборы в США-Скрипаль).

По логике, между Штатами и Лондоном должен случиться раскол. Вашингтон Мэй поддержал, но она не ответила тем же. Однако скорее только, данные ходы просчитаны и ответ премьера - шаг для отступления. Трамп хорохориться, выбирает между жесткими и очень жесткими методами борьбы против Сирии. Но появляется Мэй и по обстоятельствам к ней "можно прислушаться" и передумать.

Такая забота

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило уведомление для авиакомпаний о возможном ракетном ударе по Сирии и связанных с этим рисках для полётов в Восточном Средиземноморье. "Из-за возможного авиаудара по Сирии ракетами "воздух — земля" или крылатыми ракетами в пределах 72 часов и возможности периодического нарушения работы оборудования радионавигации необходимо уделить должное внимание планированию полётов в Восточном Средиземноморье".

Также сообщается, что "Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу - не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой", - пишет издание.

Удивительная забота от тех, кто хочет в пух и прах разнести страну. Что дает еще один повод усомниться в реальности намерений. Слишком долго запрягают, чтобы быстро ехать. Не русские же.

Химия

Вчера на сайте ОЗХО появилось сообщение, что независимая задача отправится в Восточную Гуту, чтобы провести собственное расследование. Насколько группа будет независимой на самом деле, увидим по ее выводам. Другой вопрос - попадут ли они вообще в город Думу, в котором и была "хим. атака". Есть подозрение, что "по техническим причинам" группу туда не пустят (как, например, наших не подпускали к делу Скрипаля), а значит, концов просто не найти.

Поскольку всем понятно, что никакой атаки не было, и присутствие ОЗХО это подтвердит, мы никогда не увидим реальных документов, которые бы что-то подтверждали или опровергали. Как с боингом, как со Скрипалями.

Поэтому при выборе между паникой и поп-корном рекомендую последний.

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