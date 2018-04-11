Трамп пояснил, откуда «деньги Пинчука» Президент США Дональд Трамп назвал фейковой историей информацию о якобы расследовании ФБР выплаты $150 тыс. украинским бизнесменом Викторм Пинчуком в фонд Трампа. Трамп в своем Twitter написал, что журналисты New York Times «написали еще одну фальшивую историю», информирует svodka.net. «Провал: New York Times написали еще одну фальшивую историю. Это политический знаток Дуглас Шон, а не украинский бизнесмен, который попросил меня выступить с короткой речью по Skype (на конференции. – Ред), организованной Дугласом в Украине. Я очень хорошо относился к Украине — дополнительное опровержения фейковых истории о моем сговоре с Россией», — написал американский лидер. Речь идет о выступлении Трампа в рамках конференции «Ялтинская европейская стратегия».

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