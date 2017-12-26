Глава Нацполиции назвал этот процесс естественным.

"Вопрос самоочищения ... Могу констатировать, что 337 лицам полицейских сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых - это руководители", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев на пресс-конференции 26 декабря, передает Украинская правда .

Князев не уточнил, за какие преступления сообщено о подозрении и приговорен правоохранителей, но назвал этот процесс естественным.

"Мы не ганьбимося тем, что самоочищаемося. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества в целом" , - подытожил Князев.