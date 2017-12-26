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337 полицейским сообщили о подозрении, - Князев
26.12.2017 17:53
337 полицейским сообщили о подозрении, - Князев
Глава Нацполиции назвал этот процесс естественным.
В 2017 году 337 ​​сотрудникам Нацполиции объявили о подозрении, часть из них - руководители.
337 полицейским сообщили о подозрении, - Князев Фото: Facebook / Арсен Аваков

"Вопрос самоочищения ... Могу констатировать, что 337 лицам полицейских сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых - это руководители", -  сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев на пресс-конференции 26 декабря, передает Украинская правда .

Князев не уточнил, за какие преступления сообщено о подозрении и приговорен правоохранителей, но назвал этот процесс естественным.   

"Мы не ганьбимося тем, что самоочищаемося. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества в целом" , - подытожил Князев. 

Напомним,  руководитель Нацполиции Сергей Князев рассказал, что с начала текущего года в ходе массовых акций в Украине пострадали 1,4 тыс. Полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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