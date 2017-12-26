|337 полицейским сообщили о подозрении, - Князев
|26.12.2017 17:53
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Глава Нацполиции назвал этот процесс естественным.В 2017 году 337 сотрудникам Нацполиции объявили о подозрении, часть из них - руководители.
Фото: Facebook / Арсен Аваков
"Вопрос самоочищения ... Могу констатировать, что 337 лицам полицейских сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых - это руководители", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев на пресс-конференции 26 декабря, передает Украинская правда .
Князев не уточнил, за какие преступления сообщено о подозрении и приговорен правоохранителей, но назвал этот процесс естественным.
"Мы не ганьбимося тем, что самоочищаемося. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества в целом" , - подытожил Князев.
Напомним, руководитель Нацполиции Сергей Князев рассказал, что с начала текущего года в ходе массовых акций в Украине пострадали 1,4 тыс. Полицейских и бойцов Национальной гвардии.