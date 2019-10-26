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Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА
26.10.2019 15:32
Зеленский подписал приказ о назначении главы Луганской ОГА
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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