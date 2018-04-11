|Украина будет настаивать на сохранении транзита газа в объеме не менее 40 млрд кубометров
|11.04.2018 15:55
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Насалик напомнил, что Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия, чтобы сохранить транзит газа через УкраинуУкраина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, ибо в противном случае это будет экономически невыгодно.
Ігорь Насалик. Фото: www.rbc.ua.
Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает "Укринформ".
"Украина не пойдет на такие объемы, так как для Украины они будут экономически выгодными. То есть, нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа", - сказал Насалик.
Он напомнил, что Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину.
"Мы будем сражаться, чтобы сохранить транзит более чем 40 млрд кубометров", - добавил Насалик.
Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания может сохранить транзит газа через Украину.
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