Насалик напомнил, что Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает "Укринформ".

"Украина не пойдет на такие объемы, так как для Украины они будут экономически выгодными. То есть, нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа" , - сказал Насалик.

Он напомнил, что Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину.

"Мы будем сражаться, чтобы сохранить транзит более чем 40 млрд кубометров" , - добавил Насалик.