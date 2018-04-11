Жена голлливудского актера Джорджа Клуни и британский юрист ливанского происхождения Амаль Клуни стала главной героиней майского номера американского Vogue . 40-летняя Амаль появилась на обложке издания впервые.

Знаменитая правозащитница позировала для культового фэшн-фотографа Энни Лейбовиц. В интервью изданию Амаль Клуни рассказала о своей жизни до и после встречи с Джорджем, о том, что изменилось после рождения двойни, а также - об особенностях своей работы.

Напомним, Джордж и Амаль Клуни узаконили свои отношения в сентябре 2014 года. В июне 2017 года Амаль родила двойню: сына Александра и дочь Эллу. И Джордж, и Амаль стали родителями впервые.

"Наши дети уже знают слова "мама" и "папа", - улыбаясь рассказывает Амаль, - "Но Джордж настаивает на том, что первым было именно слово "мама"".

Жизнь Амаль Клуни до знакомства с Джорджем Клуни была очень насыщенной и даже опасной. Ведь адвокат Амаль Аламуддин расследовала убийство премьер-министра Ливана Рафика Харири, представляла интересы лидера украинской политической партии Батькивщина Юлии Тимошенко в суде и даже вела дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который пребывал в международном розыске.

Значительная часть работы Амаль Клуни связана с проблемой насилия над женщинами.

"Как женщины мы не можем быть меньшинством. Между всеми нами есть связь. И это не общая география, вера или культура. Это общий опыт - опыт, который переживают только женщины, и борьба, с которой сталкиваются только женщины", - говорит Амаль, плавно переходя к теме движения #MeToo, - "Я думаю, что благодаря смелым женщинам, которые не побоялись рассказать свои истории, будущее рабочее место моей дочери будет более безопасным, чем у женщин моего поколения. Мы находимся в ситуации, когда хищник чувствует себя менее беспечно, а женщина-профессионал чувствует себя более уверенно. И это то, к чему мы должны стремиться".

По словам Джорджа Клуни, он влюбился в Амаль с первого взгляда:

"Она была прекрасна, очаровательна и умна. Ее жизнь казалась мне невероятно захватывающей - от клиентов, которых она принимала, до сверхчеловеческой работы, которую она выполняла. Она покорила меня с того момента, как я ее увидел", - признается Джордж.

"В свои 50 лет я был уверен, что больше никогда ни на ком на женюсь", - говорит Джордж Клуни, - "Но когда я начал встречаться с Амаль, то сразу понял, что это что-то совсем другое. Во время поездки на сафари в Африку я фотографировал ее с жирафами, а она улыбалась. Тогда я сказал своему другу Бену: "Знаешь, думаю, я должен попросить ее выйти за меня замуж". И Бен ответил: "Мне кажется, это хорошая идея"".

После свадьбы с Джорджем Клуни жизнь Амаль изменилась, ей стало некомфортно и трудно находиться в публичных местах.

Совмещение карьеры и материнства - по-прежнему сложная задача для Амаль Клуни. Даже при том, что у нее есть шеф-повар, няня, личный ассистент и другие домашние работники. В данный момент идеальное время, когда Амаль может побыть с детьми - это утро.

По словам Амаль, ее двойнята совсем не похожи друг на друга: ни внешностью, ни поведением. Сын очень похож на отца, хотя Джордж долгое время отказывался это признавать. А вот дочка - пошла в маму.

Как сообщал svodka.net ранее, знаменитый голливудский актер, звезда "11 друзей Оушена" Джордж Клуни объявил, что уходит из кино.

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