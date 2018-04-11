Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что только в список должников по уплате алиментов внесены около 196 тыс. человек. Петренко: На 116 тыс. должников выдан запрет на пользование оружием и на вождение транспортных средств Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com Министр отметил, что с начала года в пользу украинский детей было взыскано 837, 7 млн грн., а с начала действия закона – 578,6 млн грн.Кроме того, на 116 тыс. должников выдан запрет на пользование оружием и на вождение транспортных средств.Всего в список должников по уплате алиментов внесены около 196 тыс. человек.7 декабря 2017 года Верховная Рада поддержала изменения в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов.4 января 2018 года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся электронные записи о десятках тысяч неплательщиков алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.В Украине начали работу оперативные штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с неуплатой алиментов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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